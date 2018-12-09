أحمد مكي يكشف تفاصيل تجربته مع المرض وأصعب اللحظات التي مرت عليه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدث الفنان المصري أحمد مكي، عن أصعب اللحظات التي مرت عليه خلال فترة المرض الذي تعرض له قبل فترة وتسبب في ابتعاده عن الفن، وكشف عن تفاصيله والدروس التي استفادها من المرض.
أحمد مكي، قال خلال لقائه في برنامج «معكم منى الشاذلي»، والمذاع عبر فضائية cbc: «المرض وقفني وخلاني أعيد تفكير في أحلامي اللي كانت موجودة قبل ما أتخرج من المعهد.. الدرس الأساسي اللي اتعلمته إن في مشكلة كبيرة بتحصل للبني آدم وهي أن يألف النعمة وأن يتعامل معها باعتبارها من المسلمات».
وأضاف: «الفيروس الذي أصابني كان نتيجة تبادل زجاجات المياة في مكان كنا بنلعب فيه “بوكس”.. وفضلت شهر ونصف بتعالج غلط».
وتابع: «الأكل والشرب كان أمر صعب جدًا في فترة مرضي.. وكنت أشعر بألم رهيب أثناء ابتلاع أي شئ وكنت بنام حوالي 18 ساعة، ومن الحاجات كمان اللي استفدتها إني قدرت امتنع عن التدخين.. والتدخين كان سبب رئيسي في تعبي بصفة عامة لدرجة إني كنت بوقف التصوير أكتر من مرة بسبب الحكة».
واستطرد الأشياء الصادمة التي فكرت فيها أثناء مرضي هي حرماني من كل شيء رغم توافره.. فمثلا «الثلاجة» مليانة خير لكن أنا مقدرش أمد ايدي عليها، وابني قدامي لكن مش قادر أبوسه.. علشان كدا الواحد لازم يحترم النعمة.
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