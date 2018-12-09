شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يكشف عن نصيحة محمد الموجى له فى طفولته ببرنامج "شريط كوكتيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان مدحت صالح فى الحلقة الماضية من برنامج "شريط كوكتيل" الذى يقدمه هشام عباس والمذاع على قناة "الحياة"، وافتتح الحلقة بتقديم أغنيته الجديدة من ألبومه المقبل "بنت القلب" وقال عن فكرتها المختلفة والجريئة أنه لا يحب الرتبابة فى الموسيقى من صغره، ويعتبر الموسيقى بالنسبة له حقل تجارب وأنه حر ولا يشعر بالقيود، مضيفًا أنه تلقى الفكرة من الشاعر بهاء الدين محمد، فوافق على الفور وعمل معه فى بقية الألبوم لمدة عام كامل.

وروى مدحت صالح قصة لقائه بالفنان محمد موجى وهو فى سن 13 عامًا وغنى أمامه أغنية "قارئة الفنجان"، حيث أبدى الموجى إعجابه من حفظه للأغنية بعد حفل عبد الحليم حافظ بأسبوع واحد، بالإضافة إلى اكتشافه لطريقته فى الغناء ونطق اللغة العربية بسبب حفظه للقرآن الكريم فى "الكتاب" وأعجب بموهبته.

وقال مدحت صالح، لهشام عباس، إن محمد الموجي نصحه أن يتوقف عن الغناء لمدة 3 سنوات بسبب تغير الصوت فى مرحلة المراهقة والبلوغ، مشيرًا إلى أنه استمع إلى نصيحته وطبقها، واعتبرها أهم نصيحة وأنه أول من نصحه بأمر حقيقى ومهم فى مسيرته الفنية وغنى له فى البرنامج "قارئة الفنجان" مرة أخرى.

وفاجأ مدحت صالح هشام عباس بتصريحه حول مشاركته في مسلسل "السندريلا" بدور الفنان عبد الحيم حافظ، وقال إن الزمن لو عاد به إلى الوراء لرفض تقديم الدور خاصة أنه وجد كثير من الناس غاضبين منه وقال إن السبب قد يكون فى أنه قدم الدور فى وقت غير ملائم وأن هناك من يستطيع تقديم الشخصية بشكل أفضل منه، واعتبر نفسه ضيفاً على مجال التمثيل.

وذكر مدحت صالح، أنه كان يستمع إلى كل المطربين فى فترة التسعينيات خاصة أنهم كانوا يعملون جميعًا فى الملاهى الليلة فى فترة البدايات، وعبر عن حبه لأغنية "الليلة يا سمرا" لمحمد منير فى تلك الفترة فى الثمانينيات وفاجأ هشام عباس بتقديمها بطريقته الخاصة فى البرنامج.

وتذكر مدحت صالح فى البرنامج الأغانى الكلاسيكية التى ارتبط بها منذ طفولته وشبابه، وقال إنه سمع الأغانى الشعبية مبكرًا مثل كارم محمود وفايد محمد فايد ومحمد قنديل ومحمد رشدى وغيرهم وقدم أغنية "زايد فى الحلاوة"، وتذكر أول أغنية قدمها أمام الكاميرا مع "أبلة فضيلة" بعنوان "أنا شغلتى تلميذ"، وكذلك أغنية "لأ" لصباح والتى قدمها مرة واحدة فى مسرحية "حزمنى يا" بطريقة ساخرة وأعاد غنائها فى البرنامج قبل أن يختتم حلقته بالغناء مع هشام عباس فى أغنيته "نارى نارين".