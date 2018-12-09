شكرا لقرائتكم خبر عن 20 عرضا مسرحيا فى اليوم الأول لأيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية 20 عرضا مسرحيا على عدة مسارح متنوعة، منها ما هو داخل المسابقة الرسمية ومنها ما هو على هامش المهرجان، ومن بين عروض اليوم المسرحية فعلى مسرح الجهات بمدينة الثقافة فى الساعة الثالثة سيعرض " قراءات ومقتطف من ثلج " لدولة فرنسا وعلى مسرح المبدعين الشبان بمدينة الثقافة أيضا سيكون هناك عرضا مسرحيا مشتركا بين دولة الكويت وألمانيا بعنوان " أور " وسيقدم هذا العرض الساعة الثالثة ويعاد فى الساعة السابعة مساء اليوم وعلى المسرح البلدى فى الساعة السابعة أيضا سيكون هناك العرض الألمانى " مهرجون داخل العاصفة " .

وفى المسابقة الرسمية سيعرض اليوم العمل المسرحى التونسى "جويف " للمخرج حمادى الوهايبى وعلى مسرح المونديال تعرض المسرحية التونسية " صنقرية " وبدار الثقافة ابن رشيق تعرض ايضا المسرحية الإيرانية " هدية غامضة " فى الساعة الخامسة أما فى مسرح " الحمراء " فتعرض فى الساعة الثالثة مسرحية " نوارات للجرذون " وغيرها من العروض المسرحية التى تصل لـ 20 عرضا مسرحيا .

وانطلقت الدورة الـ 20 لأيام قرطاج المسرحية أمس السبت 8 ديسمبر 2018 شارع الحبيب بورقيبة بعرض موسيقى تراثى وعرض مسرحى بعنوان "ملحمة خضراء" السيرة الهلاليّة إلى جانب عرض لسيرك "باباروني".

وتوزّعت باقى فقرات الافتتاح فى الشارع على عرض للموسيقى التراثيّة قدمته فرقة الفنون "قوقو جرجيس" تلاها عرض سيرك لـ"باباروني" قدّمه عارضون شباب تمثّل فى ألعاب بهلوانية متنوعة من قدرات على استعمال الدراجات ذات العجلة الواحدة والألعاب النارية المختلفة والتأرجح على الحبال بحرفية وغيرها من العروض البهلوانيّة التى لاقت استحسان جمهور شارع الحبيب بورقيبة.

وتواصل افتتاح الدورة الحاليّة للمهرجان بافتتاح آخر فى قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بحضور المسرحيين من كل الدول العربية والأفريقية والأوروبية وافتتح الدورة وزير الثقافة التونسى محمد زين العابدين لتقديم الدورة الجديدة وضيوفها فى حفل يحتفى بفلسطين من خلال عرض مسرحى بعنوان "مروّح ع فلسطين" وبأمسية شعريّة للشاعرين الفلسطينيّين مُريد البرغوثى وتميم البرغوثي.