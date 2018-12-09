شكرا لقرائتكم خبر عن على الجليد.. هكذا يقضى كيفين سوربو أو"هركليز" آخر إجازاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهر النجم العالمى كيفين سوربو بشخصية "هركليز " التى حققت نجاح مذهل فى الوطن العربى خلال فترة التسعينات حتى أن البعض نسى اسمه الحقيقى وفضلوا الاحتفاظ بإطلاق اسم الشخصية عليه . قرر كيفين سوربو، أن يشارك مرتادى صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " بأحدى الصور التى التقطتها خلال عطلته، حيث ظهر كيفين البالغ من العمر 60 عاما مع أفراد أسرته قبل ممارسة هوايتهم المفضلة و هى التزلج على الجليد، وذلك فى بارك سيتى فى يوتا، وقد حصدت الصورة عدد كبير من التعليقات من قبل مرتادى صفحة كيفين سوربو الذين تمنوا له إجازة ممتعة.

هركليز مع اسرته

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