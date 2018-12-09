شكرا لقرائتكم خبر عن فراس سعيد: "للحب فرصة أخيرة" يقدم الرومانسية التى افتقدها الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان فراس سعيد عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها عقب عرض حلقات الجزء الثانى من مسلسل "للحب فرصة أخيرة" على قناة on e ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم داليا البحيرى وأمل رزق.

وكشف فراس، لـ"الخليج 365"، عن أن الشخصية الذى يقدمها من خلال هذا الجزء تحمل الرومانسية بشكل كبير من الجزء الأول ويحدث بها عدد من المفاجئات سوف تكشفها أحداث العمل خاصة أن الجمهور المصرى مفتقد للرومانسية فى الأعمال التى تقدم.

وتدور أحداث العمل فى "بيت الطالبات المغتربات"، وما يحدث من أزمات وقصص وحواديت الطالبات ما بين زواج وطلاق ومواعدة وزواج عرفى ومخدرات وخلافه، وكيفية التعايش بين الطالبات الأغنياء والفقراء، واستغلال هذه البيوت فى الاستحواذ على مناصب مهمة فى الدولة ويجسد فراس سعيد صاحب "بيت المغتربات .

المسلسل يشارك بجانب فراس سعيد كل من داليا البحيرى، أمل رزق، هند عبدالحليم، ريم سامى، أميرة العايدى، هبة الأباصيرى، مراد مكرم، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، أحمد يحيى، عمر زهران، محمد غنيم، عزة بهاء، ندى الألفى، رويدا النعيم، سلمى الكاشف، جوليا الشواشى، تسنيم، نور مصيلحى، ميرال، لانا عماد، لورين حيدر، سارة نخلة، مى إبراهيم، محمد رجابى، نونا، إسلام شوقى، رباب ابراهيم، تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفى.