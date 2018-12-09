شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الإسكندرية يحكم على الجانى فى "الجريمة الكاملة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر فريق عمل مسرحية "الجريمة الكاملة" بطولة حمزة العيلى وسارة درزاوى، إلى الإسكندرية لتقديم العرض على مسرح عبد المنعم جابر يومى 11 و12 ديسمبر الجارى، فى تمام الساعة 7.30 مساء. الجريمة الكاملة مأخوذة عن الرواية الأمريكية "To Kill a mocking bird" من تأليف وإخراج محمد عادل، وتدور أحداثها حول قرية صغيرة يعيش ساكنها فى هدوء إلى أن يتم سماع صوت صراخ يأتى من أحد منازل القرية ليكتشفوا أنها جريمة اغتصاب ويتم القبض على الجانى وأثناء محاكمته يظهر العديد من المفاجآت ولكن الحكم سيكون بيد الجمهور بعد كشف جميع أسرار الجريمة.

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