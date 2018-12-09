في أسبوع.. مصلحتك لـ إيهاب توفيق تتخطى المليون مشاهدة على يوتيوب

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إيهاب توفيقكتبت - تقى عادل
اجتازت أغنية"مصلحتك" للمطرب إيهاب توفيق حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوع من طرحها على قناة مزيكا الشركة المنتجة للأغنية على موقعالفيديوهات الشهير "يوتيوب".
ويشار إلى أن الأغنية من كلمات:رضا المصري، ألحان:فارس فهمي، توزيع:أحمد زناتي.
يذكر أن إيهاب كان قد طرح آخر أغنياته"أحلى ليلة" في شهر أغسطس الماضي، وتخطى عدد مشاهداتها حاجز المليون مشاهدة على يوتيوب، الأغنية من كلمات:نينا نبيل، ألحان:أحمد الرازيلي، توزيع: أحمد عادل.
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