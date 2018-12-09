شاهد.. هاني شاكر يتألق في حفل المغرب

هاني شاكركتبت - مي صادق:
أحيا أمير الغناء العربي هاني شاكر، مساء أمس السبت، حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "مكناس" بالمغرب، شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كاملالعدد.
حيث قدم "شاكر" عددًا كبيرًا من أغانيه المشهورة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، مثل: "علّي الضحكاية"،
يذكر أن "شاكر"، شارك أخيرًا في إحياء حفل غنائي ضخم في مصر، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الأخير، الذي تمت إقامته في دار الأوبرا المصرية.
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