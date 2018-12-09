شاهد.. رسالة خاصة من مكسيم لجمهوره في عيد زواجه ال14

مكسيم خليل

كتبت - إيمان العوضي

نشر الفنان مكسيم خليل صورة جديدة له برفقة زوجته خلال احتفاله بعيد زواجهم، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق مكسيم على الصورة قائلًا: "مع فنجان

قهوه صباح عيد زواجنا ال14 ..متمنيًّا لكم حياة كلها دفئ ..حب .. احترام ..تلاقوا فيها شريك حياتكم وتبنوا سوا عيلة حلوة .. وتشوفوا المستقبلبولادكم عم يكبر بحب قدام عيونكم صباحكم خير".يذكر أن أخر أعمال الفنان مكسيم خليل مسلسل "كوما"، بطولة كل من: مكسيم خليل، كاريس بشار، صفاء سلطان، سامر إسماعيل، ديمة الجندي، مرام علي، تأليف جهان الجندي، أحمد قصار، وإخراج زهير قنوع، وماهر صليبي.