شاهد.. رسالة خاصة من مكسيم لجمهوره في عيد زواجه ال14

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مكسيم خليلكتبت - إيمان العوضي
نشر الفنان مكسيم خليل صورة جديدة له برفقة زوجته خلال احتفاله بعيد زواجهم، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق مكسيم على الصورة قائلًا: "مع فنجان
يذكر أن أخر أعمال الفنان مكسيم خليل مسلسل "كوما"، بطولة كل من: مكسيم خليل، كاريس بشار، صفاء سلطان، سامر إسماعيل، ديمة الجندي، مرام علي، تأليف جهان الجندي، أحمد قصار، وإخراج زهير قنوع، وماهر صليبي.
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