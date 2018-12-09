شاهد..مريم اوزرلي تفشل في الرقص الشرقي امام دينا!

كتب امير فتحي في الأحد 30 ربيع الأول 1440 02:06 مساءً -

مريم اوزرلي في وصلة رقص مع دينا

نشرت الفنانة المصرية دينا فيديو عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه وهي تحاول تعليم مريم الرقص الشرقي على أنغام أغنية “يتعلموا” لعمرو دياب.

حاوت الممثلة التي اشتهرت عربيا باسم “السلطانة هويام” تقليد حركات دينا، لكنها لم تستطيع وظلت تضحك..

يذكر أن أنباء ترددت عن أن مريم أوزرلي تشارك الممثل محمد إمام في بطولة أحدث أفلامه السينمائية “لص بغداد”.

كانت مريم قامت بزيارة خاصة لمحمد إمام، لكن حتى الآن لم يعلن فريق عمل الفيلم رسيما أنها تشارك فيه.