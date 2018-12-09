داكوتا جونسون تتألق في حفل ختام مهرجان مراكش السينمائي

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متابعة بتجــــــــــــرد: تألقت النجمة العالمية داكوتا جونسون، في حفل ختام “مهرجان مراكش السينمائي” بدورته الـ17.
وسرقت داكوتا جونسون الأنظار في الحفل بفستان رمادي طويل، فاحتشدت حولها عدسات المصورين منذ لحظة وصولها إلى المكان وحتى مغادرتها.
الجدير ذكره أن داكوتا جونسون شاركت كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية لـ”مهرجان مراكش السينمائي” خلال الدورة التي شهدت تكريم النجم العالمي روبرت دي نيرو.
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