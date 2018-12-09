كيم توجّه رسالة خاصة لـ كانييه..تعرّف إلى السبب!

متابعة الخليج 365: احتفلت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بترشيح زوجها مغني الراب الأمريكي كانييه ويست في إحدى فئات جوائز حفل Grammy Awards في دورته الـ61. ونشرت كيم كارداشيان عبر خاصية “الإنستا ستوري” على موقع “إنستجرام” صورة تجمها بـ كانييه وكتبت بتعليقها عليها: “مبروك حبيبي”. الجدير بالذكر أن كاني حاز على 21 جائزة جرامي على مدار السنوات الماضية ليتنافس مع المغني والمنتج الأمريكي جاي زي على لقب الفنان الأكثر حصدا لجوائز الـ جرامي.

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