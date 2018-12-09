مليون دولار مقابل صورة مولود بوراك وفهرية الأول.. تعرف إلى التفاصيل

متابعة بتجــــــــــــــرد: عرضت إحدى المجلات العربية الشهيرة مبلغ مليون دولار على الزوجين بوراك أوزجفيت وفهرية افجين من أجل الحصول على صورة حصرية لطفلهما الأول.

وأشارت مصادر مقرّبة من الزوجين لجريدة “حرييت” التركية، إلى أنهما لم يبديا موافقتهما على العرض خاصةً أن الموضوع غير مهم بالنسبة لهما.

يذكر أن “بوراك” خطف الأنظار إليه في عدد من الأعمال الدرامية خلال السنوات الماضية، ومنها مسلسل “حريم السلطان” و”طائر النمنمة”، والذي تعرف في كواليس تصويره على زوجته فهرين أفجين.