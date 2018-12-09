أوّل ظهور لـ بريانكا شوبرا ونيك جوناس بعد زواجهما – بالصور

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متابعة الخليج 365: رصدت عدسات الموصورين نجمة بوليوود بريانكا شوبرا برفقة زوجها المغني الأمريكي نيك جوناس، لحظة وصولهما إلى مطار أودايبور قادمين من مدينة جودبور، حيث أقيم حفل زفافهما.
وتأتي زيارة بريانكا ونيك إلى أودايبور من أجل حضور حفل زفاف ابنة رجل أعمال هندي مشهور، فظهرت شوبرا البالغة من العمر 36 عامًا بروح معنوية مرتفعة مع جوناس الذي يصغرها في العمر بحوالي 10 أعوام.
يشار الى أن حفل زفاف بريانكا شوبرا ونيك جوناس أقيم على مدار 3 أيام وفقًا للعادات والتقاليد الهندية التي نشأت عليها النجمة الهندية الشهيرة.
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