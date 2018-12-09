بلقيس تروي بجرأة معاناتها مع الرهاب الاجتماعي

اتخذت النجمة اليمنية بلقيس فتحي من حسابها الخاص على تويتر منبراً لتشارك جمهورها بعضاً مما جاء في الكلمة التي القتها خلال مشاركتها في مؤتمر تيدكس مسقط للسيدات.

وكشفت صاحبة “شوف لي حل” خلال حديثها عن معاناتها النفسية التي نجحت في النهاية بالتغلب عليها.

وقالت بلقيس: اليوم في “تيدكس مسقط” تحدثت عن رحلتي في العلاج من الرهاب الاجتماعي باللجوء للطب النفسي والتخلص من المشكلة المزمنة التي تسللت الى حياتي منذ سن المراهقة وحتى فترة سابقة ليست بالبعيدة”.

وتابعت: “منذ فترة قليلة كنت أخجل وأخشى من تبعات الحديث عن هذه المشكلة واليوم أملك الشجاعة الكافية الحمدلله”.

واضافت بلقيس: “تحدثت أيضا عن طريق النجاح المحفوف بالمشاكل والصعاب واتباع منظومة الحياة والتوكل على الله في الأمور الحياتية وكيف أن إيماني بان الرهاب كابوس سينتهي، جلب لي فرصة الوقوف على مسرح الأوبرا امام الامير بدر بن عبد المحسن في ٢٠١١ لأول مرة امام جمع كبير اثناء العلاج وكتب للرهاب النهاية”.

ثم عادت بلقيس وغردت قائلة: “منذ فترة بسيطة مضت كان اسم (الدكتور النفسي) يوحي بالجنون والعته وان الشخص لن يزور الطبيب النفسي الا اذا كان فاقد الأهلية ولكن في الحقيقة نتعرض لبعض التوعك النفسي كما الجسدي ويستلزم الوضع العلاج من اجل الراحة والسعادة..لما كنت اشتكي من العوارض يقولون لي الأهل تبالغين”.

واضافت: “ولكن عندما شرحت للطبيبة وبكيت من شدة الحرج واعتقدت اني لست طبيعية وعدتني ان الوضع سيتحسن اذا تجاوبت معها يوميا (بالتمارين والعقاقير) وتحسنت تماما بل أصبحت جريئة جدا ومنفتحة ومنطلقة وتبدل الحال ١٠٠٪ وكأني إنسانة أخرى ولست بلقيس المراهقة الانعزالية المليئة بالغموض”.

لا شك في ان مشاركة بلقيس جمهورها معاناتها مع الرهاب الاجتماعي سيشجع العديد من الناس ليتحدثون بجرأة وان لا يخافون من الكشف عن معاناتهم كي يتغلبون عليها.

نذكر ان بلقيس احتفلت منذ ايام بالعيد الوطني الاماراتي حيث احيت حفلين فنيين ناجحين، ثم اعلنت انها لن تشارك في حفلات عيد رأس السنة وستغيب عن الحفلات بسبب أخذ اجازة لقضائها مع عائلتها على ان تعود الى احياء الحفلات الفنية بعد عدة اسابيع.