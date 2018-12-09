شكرا لقرائتكم خبر عن مكسيم خليل يحتفل بعيد زواجه الـ14.. "شوفوا قال ايه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم مكسيم خليل بعيد زواجه الـ14، حيث نشر على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام " صورة جمعته بزوجته . وعلق مكسيم خليل على الصورة فكتب: "عيد زوجنا الـ14 مع فنجان قهوة صباح؟؟ نتمنى لكم حياة كلها دفئ .. حب .. احترام .. تلاقوا فيها شريك حياتكم وتبنوا سوا عائلة حلوة .. وتشوفوا المستقبل بأولادكم بيكبر بحب قدام عيونكم .. صباحكم خير " . وانهالت التعليقات على الصورة من قبل مرتادو صفحة مكسيم خليل والذين هنئوه بهذه المناسبة و تمنوا له حياة هادئة و مستقرة مليئة بالحب و الرومانسية .

مكسيم خليل

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