شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "أليس فى بلاد العجائب".. "ريبونزل" على المسرح المصرى قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المؤلف والمخرج المسرحى محسن رزق، إلى تقديم عرض بعنوان "ريبونزل"، وذلك بعد نجاح "أليس فى بلاد العجائب" التى حققت 2 مليون جنيه خلال 73 ليلة عرض ضمن سلسلة من عروض الأطفال التى قدمها خلال الفترة الماضية.

واختتمت "أليس فى بلاد العجائب" عروضها على مسرح البالون الجمعة الماضية، بعد أن حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

مسرحية "أليس فى بلاد العجائب" يقدمها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة الفنان وليد طه، ويشارك بطولتها مروة عبد المنعم، ضياء شفيق، هانى عبد المعتمد، حسن الشريف، بسمة ماهر، هبة محمد، نور الشرقاوى، محمد عمر، كريم عبد الشافى، أحمد حمودة، أحمد شومان، أحمد عبد المعبود، عبد الحميد جبر، مصطفى محمد، ليلى عبد الحميد، عمر إيهاب، حمادة محمود، محمد فايز، محمود صلاح، نور شادى سرور، حور الشاذلى، أشعار عادل سلامة، ألحان جون خليل، موسيقى مارك إسكندر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور حازم شبل، أعمال نحت ومناظر منذر مصطفى، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس نعيمة عجمى، ماسكات د. محمد سعد، مخرج منفذ إيهاب علوان، تأليف وإخراج محسن رزق.