حلا شيحة تنشر فيديو أثناء حضورها عرض لـ"مسرح مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:
نشرت الفنانة حلا شيحة فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثناء انتظارها رفع الستار عن عرض من عروض فرقة "مسرح مصر" أمس، برفقة كل من شقيقتها الفنانة هنا شيحة وزوجها الفنان أحمد فلوكس.
وعلقت على الفيديو: "مع أشرف عبدالباقي الجميل.. وكل فريق العمل المتميزين بجد.. والفنانين بجد".
ومن المقرر أن تعود حلا للأعمال الفنية، فور الاستقرار على سيناريو من الأعمال المعروضة ليها سواء في السينما أو التليفزيون.
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