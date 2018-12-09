جينا سليم عن دخولها التمثيل: "مفيش حاجة اسمها الوقت فات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة جينا سليم، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، جزء من الجلسة التي قدمتها في فعاليات " TEDx Talks"، والتي تحدثت خلالها عن دخولها عالم التمثيل وعملها في كطبيبة أمراض نفسية، ومؤخرًا في مجال الإعلام.

وقالت إن نجاحها في المجالات المختلفة التي خاضتها لم يأت بسهولة، ولكن واجهت العديد من الصعوبات، التي تحملتها ‏واجتهدت ‏من أجل الوصول لأحلامها.

وأشارت إلى أهمية حب الذات والإصرار على الهدف للوصول إليه، وأضافت جينا: "اسمعي صوتك وماتخليش حاجة أو شخص يقف قدام حلمك وهدفك وطموحك، أنا كان نفسي أبقى ممثلة وأتقالي الوقت فات لكن قدرت ووصلت".

جدير بالذكر أن الدكتورة جينا ظهرت مؤخرًاعلى الشاشة كمقدمة لبرنامج "قعدة ستات" على قناة اليوم على شبكة أوربت، ويشاركها تقديم البرنامج رنا عرفة ومروة صبري وأميرة فراج وديانا هشام، ويهتم البرنامج بتناول المواضيع الاجتماعية وقضايا المرأة والفن . كما تشارك الإعلامي عمرو عبدالحميد تقديم فقرة أدم وحواء ببرنامج رأي عام الذي يذاع على قناة Ten.

بدأت جينا انطلاقتها على الشاشة هذا العام من خلال 3 أعمال في موسم رمضان 2018، ولعبت في مسلسل "عزمي وأشجان" دور جينيفر التي تعمل في هيئة حقوق الإنسان، وظهرت في دور امرأة متزوجة من عائلة راقية وتمتلك آتيليه لبيع الملابس في مسلسل "الرحلة" مع النجم باسل خياط، كما شاركت مع النجمة يسرا في مسلسل "لدينا أقوال أخرى" بدور طبيبة نفسية.