لوسي: انتهي من "البيت الكبير" بعد 10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

تواصل الفنانة لوسي تصوير أحداث دورها في مسلسل "البيت الكبير" بالحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وقالت لوسي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تنتهي من تصوير أحداث دورها بعد 10 أيام، وتجسد شخصية كريمة التي تحارب لأجل الحصول على إرث زوجها في الصعيد.

تدور أحداث مسلسل "البيت الكبير" حول تناول قضايا المرأة فى الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.

ويشارك في العمل أحمد بدير وسوسن بدر ومجدي كامل وحجاج عبدالعظيم ولقاء سويدان والراقصة دينا وطارق صبري وريم هلال ودنيا المصري وأحمد صيام وشريف باهر وتيسير عبدالعزيز وإيمان أيوب وأحمد النقلي وعلي الوصال، للمؤلف أحمد صبحي، والمخرج محمد النق