بوسي تشارك جمهورها بأحدث صورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت المطربة بوسي جمهورها بصور جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "بوسي" بإطلاله جذابة مميزة، إذ ارتدت فستانًا من اللون الأسود، ونالت الصور إعجاب متابعيها. يُذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي أغنيتها التي تحمل اسم "ألوو ألوو" وشاركها الغناء المطرب محمود الليثي.

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