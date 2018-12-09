في ذكرى وفاته.. معلومات لاتعرفها عن كرم مطاوع

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان كرم مطاوع، الذي رحل عن عالمنا بجسده ولكن مازالت أعماله خالدة في أذهان جمهوره، عمل بالمسرح المصري في الستينات وسطع اسمه بين كوكبة من المبدعين في بلاده من أمثال نبيل الألفي وسعد أردش وألفريد فرج وغيرهم كثيرون. حصل على ليسانس الحقوق ثم بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1955.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز المحطات في حياة الفنان كرم مطاوع الفنية:

تزوج بالإيطالية مارجريت انجب منها التؤام عادل وكريم ويقيمان حاليا في إيطاليا ثم بالفنانة سهير المرشدى.

وانجب منها الفنانة حنان مطاوع.

ثم كانت زيجته الأخيرة بالمذيعة ماجدة عاصم.

حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس وتخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1956.

والتحق بالمسرح الشعبي وقام بإخراج مسرحية " شعب الله المختار " لعلى أحمد باكثير وشارك في بطولة مسرحية " وراء الأفق "ليوجين أونيل" من أخراج حسن عبد السلام وفي أكتوبر 1958.

أوفد إلى إيطاليا ليستكمل دراساته بأكاديمية روما في

الأكاديمية الوطنية للفنون الدرامية وقام برحلة فنية في بعض الدول الأوروبية مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا ليتعرف على الاتجاهات الحديثة في فنون المسرح وعاد إلى مصر في أوائل عام 1964.

وكانت مسرحية الفرافير هي أولى مسرحياته التي يقوم بإخراجها بعد عودته في ابريل 1964 ولكن الصراع الذي نشب بينه وبين المؤلف بعد نجاح المسرحية نقديا وجماهيريا تسبب في إيقاف عرض المسرحية .

رغم أنها كانت تعد من ابرز عروض المسرح المصري في الستينيات بحثا عن التأصيل والتجذير لأشكال المسرح المصري لكن هذا العرض بعد الدراسة ارتدى الشكل المسرحي الغربي وخاصة عند الإيطالي ليوجى بيراندللو.

وفي عام 1966 قدم فيلم "سيد درويش" وقد شاركته البطولة فيه الفنانة هند رستم، ثم قدم في عام 1967 فيلم "إضراب الشحاتين" والذي شاركته بطولته الفنانة لبنى عبد العزيز

وهو من إخراج حسن الإمام.

انقطع بعد ذلك عن السينما لمدة تصل إلى عشرين عاما وتفرغ خلالها للمسرح وقدم خلال تلك الفترة مسرحيات:

يا بهية وخبرينى (من تأليف نجيب سرور).

وطني عكا (من تأليف الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي).

ليلة مصرع جيفارا.

ثأر الله (وهي ممنوعة من العرض).

في بداية السبعينات نزل بالجزائر مدرسا لطلبة المعهد الوطني للفنون الدرامية ببرج الكيفان حتى 1975

تخرج على يديه فنانون جزائريون أصبحوا فيما بعد رواد المسرح الوطني في التسعينات من بين هؤلاء "مرير جمال" و"رماس حميد" و"عياد مصطفى" و"صوفيا" و"زياني شريف" وغيرهم كثيرون.

وعند عودته إلى التمثيل بالسينما من جديد كانت أفلام المقاولات بالسبعينات قد سادت، وجانبه التوفيق في اختيار الأفلام التي مثلها في تلك الآونة مثل "أنا والعذاب وهواك"، "امرأة للأسف"، "المشاغبات الثلاثة" الخ.

وكان آخر أفلامه السينمائية هو فيلم "المنسي" عام 1993 مع عادل إمام، يسرا، ومصطفى متولي.

تولى مسئولية البيت الفنى للمسرح، وهو مكتشف الفنانة سعاد نصر وكان أستاذها بمعهد التمثيل وهو من شجعها.

بعد نجاح مسلسل الحفار، لم يلبث كرم مطاوع أن توفي في يوم الإثنين 9 ديسمبر عام 1996 عن عمر يناهز 63 عاماً بعد صراعٍ مريرٍ جداً مع سرطان خبيث بالكبد انتشر بشكلٍ مفاجئ للغاية في كل أنحاء جسده.