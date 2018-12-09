أغنية مهما تبعد الأعلى مشاهدة في ألبوم تحياتي لإبراهيم الحكمي

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حققت أغنية "مهما تبعد" أعلى المشاهدات بين أغنيات ألبوم الفنان إبراهيم الحكمي "تحياتي"،حيت وصل عدد مشاهداتها إلى أكثر من 100 ألف مشاهدة، بعد أسبوع من طرحها على قناة "أريبيكاتي في" الشركة المنتجة للألبوم على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
ضم الألبوم 8 أغنيات منهم:"تحياتي، احذر، آخر همي، جماله سانده"، وتنوعت لغات
نجح الحكمي في اثبات هويته المصرية في الغناء، وبالأخص تترات البداية والنهاية للعديد من المسلسلات مثل أغنية فدان فلوس لمسلسل الطوفان، وأغنية الأمان والحضن والطيب لمسلسل نسر الصعيد، وأعنية هموم جبلين لمسلسل جبل الحلال.
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