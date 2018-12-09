الليلة.. محمد منيريحيي حفل غنائي ضخم في شرم الشيخ

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محمد منيركتبت-مي صادق:
يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل غنائي، مساء اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "الكوميسا الأفريقي" الذي انطلق أمس السبت.
ومن المتوقع أن يقدم "الكينج"خلال الحفل باقة متنوعة من أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان، "وطن"، والمقرر طرحه بالأسواق خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أغنياته التي
يذكر أن هذا المؤتمر يقام هذا العام في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والإلتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات الإفريقية"، ويقام في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، وتنظمه وزارة الاستثمار بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا.
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