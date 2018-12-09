أحمد سعد وكارمن وشيبة يحتفلون بليلة رأس السنة في التجمع الخامس

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كتبت - إيمان محمد
القاهرة الجديدة.
يستعد كل من المطرب أحمد سعد والفنانة كارمن سليمان و الفنان الشعبي أحمد شيبة، لإحياء حفلليلة رأس السنة، في أحد فنادق مدينة التجمع الخامس في
ومن المقرر أن يقدم هؤلاء الفنانون مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهم، ويشار إلى أن الحفل من تنظيم هاني حسن "ستار سيستم".
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