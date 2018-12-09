أحمد سعد وكارمن وشيبة يحتفلون بليلة رأس السنة في التجمع الخامس

كتبت - إيمان محمد

يستعد كل من المطرب أحمد سعد والفنانة كارمن سليمان و الفنان الشعبي أحمد شيبة، لإحياء حفل

ليلة رأس السنة، في أحد فنادق مدينة التجمع الخامس فيالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يقدم هؤلاء الفنانون مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهم، ويشار إلى أن الحفل من تنظيم هاني حسن "ستار سيستم".