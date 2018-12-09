الكاثوليكي يُكرِّم الناقد طارق الشناوي في دورته الـ67

كتبت - دينا دياب

قررت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، تكريم الناقد الفني طارق الشناوي بجائزة المركز لهذا العام، ضمن فعاليات الدورة الـ67، التي ستقام في الفترة من 8 إلى 14 فبراير المقبل برئاسة الأب بطرس دانيال.

يشار إلى أن الشناوي حاصل على بكالوريوس كلية الإعلام جامعة القاهرة، وبكالوريوس معهد السينما، وأصدر العديد من الكتب، مثل "مخرجو الثمانينات.. الحلم والواقع"،

"السينما وقليل من السياسة"، "سنوات الضحك في السينما المصرية"، "جعلوني مخرجًا"، "فنانة لا تعرف المكياج"، "عز الدين ذو الفقار شاعر السينما"، "أنا والعذاب وأم كلثوم"، "فاتن"، "يحيي الفخراني"، "خان.. المصري" "خالد صالح في الأصل حلواني"، "سعيد مرزوق عاشق السينما"، "سوسن سمراء من الجنوب"، "حلمي خارج السرب"وغيرها.

كما ترأس وشارك في لجان التحكيم بأكثر من مهرجان سينمائي دولي، منها مهرجان (مسقط - وهران - عنابة - الإسكندرية - أوسيان - دبي - أبو ظبي - فالنسيا - الأقصر - مالمو) وغيرها.

وبدأ النقد السينمائي قبل نحو 30 عامًا في مجلة "روز اليوسف"، وكتب في العديد من المطبوعات مثل جريدة (التحرير)، (الدستور )، (المصري اليوم )، (صوت الأمة).

يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي المصرية يقام سنويًا بحضور عدد كبير من نجوم الفن.