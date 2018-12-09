ماجدة الرومي في السعودية باحتفالات رأس السنة

كتبت-مي صادق:

تستعد المطربة ماجدة الرومي، لإحياء حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة

المقامة بمحافظة العلا في المملكة.

ومن المقرر أن تقدم الرومي"، أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها جمهورها

مثل: "كلمات" و"اعتزلت الغرام" و"يا نبع المحبة" و"حبيبي".

يذكر أن آخر حفل غنائي شاركت به "الرومي"، في القاهرة، كان ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الماضي في دورته الـ 27 في دار الأوبرا المصرية.