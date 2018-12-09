ماجدة الرومي في السعودية باحتفالات رأس السنة

المطربة ماجدة الروميكتبت-مي صادق:
تستعد المطربة ماجدة الرومي، لإحياء حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورةالمقامة بمحافظة العلا في المملكة.
ومن المقرر أن تقدم الرومي"، أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها جمهورها
يذكر أن آخر حفل غنائي شاركت به "الرومي"، في القاهرة، كان ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الماضي في دورته الـ 27 في دار الأوبرا المصرية.
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