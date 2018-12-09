الليلة.. كارول سماحة ضيفة ديو المشاهير

كارول سماحةكتبت- مي صادق:
يستضيف برنامج ديو المشاهير"، اليوم الأحد، المطربة اللبنانية كارول سماحة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على قناة "mtvlebanon"، ومن المقرر أنتكشف "كارول"، الكثير من الأسرار والكواليس خلال الحلقة.
يشار الى أن "كارول"، طرحت مؤخرًا فيديو كليب
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