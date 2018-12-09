الليلة.. كارول سماحة ضيفة ديو المشاهير

كتبت- مي صادق:

يستضيف برنامج ديو المشاهير"، اليوم الأحد، المطربة اللبنانية كارول سماحة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على قناة "mtvlebanon"، ومن المقرر أن

تكشف "كارول"، الكثير من الأسرار والكواليس خلال الحلقة.

يشار الى أن "كارول"، طرحت مؤخرًا فيديو كليب

أغنية "مبروك لقلبي" على القناة الرسمية لها على موقع الفيديوهات الشهير، "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان سالم عساف، وتوزيع بلال الزين، وحققت الأغنية منذ طرحها حتى الأن 2,173,009 مشاهدة.