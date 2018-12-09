جورج وسوف يُحيي حفل ًاغنائيًا بالسويد نهاية ديسمبر

جورج وسوفكتبت - مي صادق:
يستعد سلطان الطرب جورج وسوف لإحياء حفل غنائي ضخم في أحد الفنادق الكبرى بدولة السويد، وذلك يوم 23 ديسمبر الجاري.
من المقرر أن يقدم "وسوف" باقةمن أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، منها "طبيب جراح"، و"بيسألونى عليك" وغيرهما من أغانيه الشهيرة.
يذكر أن جورج "وسوف" طرح أخيرًا أحدث أغنياته بعنوان "ملكة جمال الروح"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، وهي من كلمات محمود عبدالعزيز، وألحان أمجد العطافى، إخراج جاد شويرى.
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