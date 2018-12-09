منة فضالي: "بموت بقالي يومين"

كتب - إسراء حسين

كشفت الفنانة منة فضالي​، عن تعرضها لوعكة صحية، ملقية باللوم على الذين لم يطمئنوا عليها.

وكتبت "فضالي" عبر حسابها الخاص بأحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "كنت بموت بقالي يومين حرارتي مبتنزلش المهم الحمدلله إن الواحد كل شوية بيتأكد أنه صح إن مفيش حاجة اسمها عشرة وعيش وملح.. أنا أعمل لغيري لكن غيري عمري ما حلاقيه جنبي إلا لو في مصلحة".

"المرض والموت نعمة من ربنا بيكشفلنا كل شوية ناس متستاهلش حتى

تبص في وشوهم قليلين قوي اللي اهتموا يسألوا عليا وعلى صحتي لكن أل ١٠٠٠٠٠ اللى عندي واللي ملهومش أي لازمة غير أنهم يتفرجوا عليا وفالحين بس يقولولي واو إيه الجمال ده إيه الطعامة والشياكة دي ناس منافقة كذابة حتعيشوا وتموتوا كدة الحمد لله إني مش زيكم ولا حكون لأني بكل بساطة بحب الكل وبحب الخيرللناس كلها ومش حتغير بس مع اللي يستاهل".

وأضافت "فضالى" قائلة: "ربنا كبير والدنيا عيشة وقتية الدوام لله صحيح أنا ممثلة وبلبس لبس مش محتشم ساعات لأن ده شغلي بس كفاية إني مش بأذى حد ولا عمري شمت في حد اتفرجوا عليا قوي وأحقدوا أوي وغيروا أوي أوي بس عيشوا ضميركم مرتاح زيي لو عرفتم".

واختتمت: "طبعا بعد البوست ده حلاقي تليفونات ورسايل بالهبل أحب أطمنكم آخركم عندي إنى اتفرج عليكم، كنت فاكرة إن الحب اللي بيكسر طلع في أهم من الحب العشرة والعيش والملح اللي متعرفوش عنه حاجة.. أخص".