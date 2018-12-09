اليوم.. كاريزما باند يُحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

أرشيفيةكتبت - إيمان محمد
يستعد فريق "كاريزما باند" لإحياء حفل غنائي، مساء اليوم الأحد، على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك.
من المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل باقة متنوعة منأشهر أغنياتهم التي يتفاعل معها الجمهور، ومنها "ياللى بتشتم، ويا بنت الناس، وبين النهار والليل، روبابيكا، وبنت كيوت".
يذكر أن فريق كاريزما شارك في مسابقة معركة الباندات، أو Battle of the Bands، التي تُعد أكبر تحدٍ من نوعه في مصر للفرق الموسيقية الصاعدة في مجال موسيقى الأندر جرواند، ووصل للمرحلة قبل الأخيرة في تصفيات البطولة.
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