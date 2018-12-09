سامح حسين يُؤكّد انتهاءه مِن تسجيل حلقات "الدور على مين"

كشف الفنان سامح حسين أنه انتهى من تسجيل جميع حلقات برنامجه "الدور على مين" في موسمه الأول، مشيرا إلى أنه من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على قناة "Ten".

وأعلن سامح حسين، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل"، أن البرنامج كوميدي يميل إلى الإسكتشات، ويعتمد بشكل أساسي على فكرة الارتجال، وذلك في إطار يوافق الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن هدف البرنامج الأساسي هو رسم الابتسامة والسعادة على وجه الجمهور بجميع الأعمار.

وتابع سامح حسين أن البرنامج يشارك فيه أكثر من فنان منهم: أحمد بسيم ومروة صباحي ووليد عبدالغني، وهو من إنتاج شركة جلوبال للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج أحمد فهمي ومن إخراج باسل مبارك.

وأعرب حسين عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها عن قيامه ببطولة مسلسل "سرايا حمدين" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشات القنوات الفضائية، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب سامح حسين ليس من مصر فقط لكن من جميع الدول العربية، منهم نرمين ماهر وراندا البحيري ومحمد ثروت وإيناس مكي وأحمد حلاوة وإيمان السيد وعماد رشاد ومصطفى أبوسريع وعلاء مرسي وجيهان خليل وياسر الطوبجي وأحمد التهامي، وعدد كبير من الفنانين الشباب منهم ندا عادل وكارولين عزمي وإبرام سمير وحامد الشراب ومحمود فتحي وهالة السعيد ونور مغربي ومنار العطار وسلمى مسعود ومحمود فتحي وعلي عبدالمنعم وخالد صفوت وفادي يسري ومحمد يونس، كما يجمع العمل العديد من الفنانين العرب من الخليج ولبنان والمغرب وليبيا وتونس قصة نهاد وحيد، وسيناريو وحوار جوزيف فوزي، إنتاج ياسر سليم وإخراج سيف يوسف