شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه بشهور .. Avengers EndGame يحطم رقم قياسى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادة السلسلة الأشهر فى تاريخ السينما فى السنوات الماضية،واصلت Avengers، تحطيمها للأرقام القياسية من إيرادات تخطت المليارات لتكلفة انتاجية ضخمة، حقق التريلر الرسمى الأول للجزء الرابع من السلسة رقم قياسي جديد يضاف الى قائمة انجازات السلسلة، بعدد مشاهدات تخطى الـ 289 مليون مشاهدة فى أول 24 ساعة من عرضه.

الرقم القياسي الذى حققه التريلر الأول من السلسلة الشهيرة جعل الجزء الجديد القادم بعنوان Avengers EndGame يحتل صدارة أكثر الاعلانات الرسمية تحقيقا للمشاهدات فى اول 24 ساعة.

استطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "المنتقمون" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور (ثانوس)، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمون واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.