شكرا لقرائتكم خبر عن البلدى يكسب.. درس رقص شرقى من دينا لنجمة حريم السلطان "هويام".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قادت الفنانة الاستعراضية "دينا" فقرة رقص شرقى لتعليم الفنانة التركية مريم أوزرلي، الشهير بشخصية "هويام" فى مسلسل حريم السلطان، الرقص الشعبى.

الفنانة دينا حاولت أن تعلم نجمة حريم السلطان الرقص الشرقى، إلا أن الأخيرة لم تتمكن من تقليد حركات الفنانة دينا بشكل صحيح، فى وصلة مزح بينهم.

الفيديو الذى نشرته "دينا"، خلال حفل جمع العديد من الفنانين منهم الفنانة ايمى سمير غانم، والمذيعة بوسى، وبحضور مصممة المجوهرات ديما، وإنجى على.



ايمى ونجمة حريم السلطان ودينا وانجى وبوسى



نجمة حريم السلطان مع المذيعة انجى على