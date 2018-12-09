بالفيديو- دينا تعلم "السلطانة هويام" الرقص الشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شاركت الفنانة دينا جمهورها بمقطع فيديو، ظهرت فيه وهي ترقص وتشاركها الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة في الوطن العربي بالسلطانة هويام. ونشرت "دينا" فيديو عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية للمطرب عمرو دياب، وتعلم مريم أوزرلي بعض حركات الرقص الشرقي. مسلسل "عطر الأمس" هو آخر الأعمال المعروضة لمريم في الوطن العربي عبر شاشة MBC 4 وشاركها في بطولته مراد يلدريم المعروف باسم "أمير".

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