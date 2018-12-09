بالفيديو- رانيا يوسف تعلن تعاقدها على فيلم أجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الفنانة رانيا يوسف أنها تلقت عرض للمشاركة في فيلم أجنبي، وتتعاقد عليه خلال الفترة الحالية ولم تكشف عن تفاصيل الفيلم.

وقالت الفنانة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامجه "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء أمس السبت، إنها تتعاقد على المشاركة في بطولة فيلم أجنبي.

ومازحها أديب قائلا إنها ستشارك في الفيلم بالفستان الذي أثار جدلا خلال الأيام الماضية ردت قائلة: "لا، سأشارك بملابس مصرية عادية، واتشرف بجنسيتي، وأنا أحافظ جيدا على التقاليد والعادات، ولكنها أزمة حدثت دون قصد نهائيا".

كما وجهت رانيا يوسف الشكر لكل من وقف بجانبها في أزمتها الأخيرة، وتفهموا أنها لم تتعمد ذلك، مؤكدة أن تلك الأزمة كشفت لها بعض الأشخاص على حقيقتهم.

يُذكر أن رانيا يوسف تعرضت لأزمة كبيرة بعد ظهورها بفستان غير لائق في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40.