بالفيديو.. حلا وهنا شيحة وأحمد فلوكس يشاهدون مسرح مصر

حلا شيحة وابطال مسرح مصر

كتبت - إيمان محمد

نشرت الفنانة حلا شيحة، مجموعة صورة وفيديو تجمعها بشقيقتها هنا وزوجها الفنان أحمد فلوكس وأبطال مسرح مصر أثناء حضورهم أحد العروض، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت "شيحة" على الفيديو قائلة "مع أشرف عبدالباقي

الجميل وكل فريق العمل المتميزين بجد وفنانين بجد".

ويشار إلى أن الفنانة حلا شيحة عادت إلى مصر مجددًا بعد سفرها الأسابيع الماضية إلى كندا لمتابعة كل ما يخص أسرتها وأولادها، وكانت

حرصت فور عودتها على زيارة أشرف عبدالباقي وفرقته المسرحية "مسرح مصر" ومشاهدة واحد من العروض التي يقدمونها.