بعد محمد إمام.. بالصور مريم أوزرلي مع إيمي سمير غانم ودينا

تتواجد الفنانة التركية مريم أوزرلي، نجمة المسلسل الشهير حريم السلطان، والمعروفة بالسلطانة هويام، حاليًا في مصر، بعد أن تردد أنها ستشارك الفنان محمد إمام تصوير فيلم لص بغداد.
نشرت أكثر من فنانة وشخصية شهيرة ومنهن الفنانة إيمي سمير غانم، والإعلامية بوسي شلبي، والمذيعة إنجي علي، والراقصة الاستعراضية دينا، والستايلست مي جلال، صورًا مع النجمة مريم أوزرلي، ويبدو أن الصور التقطت في حفلة خاصة.
ظهرت مريم أوزرلي وهى تغني للهضبة عمرو دياب أغنيةيتعلموا برفقة بوسي شلبي، كما حاولت الرقص مع دينا وتقليد حركاتها على نفس الأغنية.
كانت بطلة حريم السلطان قد تواجدت مع الفنان الشاب محمد إمام في موقع تصوير فيلمه الجديد لص بغداد، ونشرت صورتها معه عبر حسابها الرسمي على انستجرام.
كما نشر محمد إمام الصور عبر حسابه الرسمي على انستجرام، مساء أمس السبت، وقال في تعليقه عليها: "سعيد بزيارة صديقتي
كانت بعض المواقع الفنية قد نشرت عن مشاركة مريم مع محمد إمام تصوير فيلم لص بغداد كضيفة شرف، لكن لم يصدر تصريحات رسمية حتى الآن، ويشاع أن الشركة المنتجة للفيلم معترضة على مشاركتها.
فيديو.. مريم أوزرلي ترقص وتغني على يتعلموا لعمرو دياب
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