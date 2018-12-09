أحمد عز يستعد للجزء الثاني من "أولاد رزق"

كتب - إسراء حسين

يستعد الفنان أحمد عز، لفيلمة الجديد "أولاد رزق " الجزء الثاني، حيث إن فريق العمل عقدوا أول اجتماعًا استعدادا لهذا الفيلم.

وحضر هذا الاجتماع نجوم فيلم "أولاد رزق" في جزئه الأول،

وهم :"أحمد عز، وأحمد الفيشاوى، وعمرو يوسف، والمخرج طارق العريان".

وأكد "عز" أنه أيضًا يتابع تصوير فيلم "الممر "، الذي تشارك في بطولته

الفنانة هند صبرى، وأحمد رزق، وإياد نصار، محمد فراج، أحمد فلوكس، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، أمير صلاح الدين، محمود حجازي، محمد البياع، الفيلم قصة أمير طعيمة، وإخراج شريف عرفة.

تدور أحداثه عن مجموعة من الصاعقة المصرية تنفذ العديد من العمليات والحروب.