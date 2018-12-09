أحمد كرارة ينشر صورة مع ماجد المصري من كواليس "بحر"

الفنان أحمد كرارة

كتب - إسراء حسين

نشر الفنان أحمد كرارة، صورة جدية له مع الفنان ماجد المصري على حسابه بـ"انستجرام"، من كواليس إن مسلسله الجديد "بحر".

وقال "كرارة" معلقًا على الصورة: "قريبًا انتظروا مسلسل بحر".

ومسلسل "بحر" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح ويشارك في

البطولة دياب، ثراء جبيل، كوكي، نورهان، فوزية محمد، محمد علي رزق، عبد الرحمن أبو زهرة، محمود جمعة، سناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان واشرف زكي.