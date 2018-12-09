أحمد كرارة ينشر صورة مع ماجد المصري من كواليس "بحر"

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الفنان أحمد كرارةكتب - إسراء حسين
نشر الفنان أحمد كرارة، صورة جدية له مع الفنان ماجد المصري على حسابه بـ"انستجرام"، من كواليس إن مسلسله الجديد "بحر".
وقال "كرارة" معلقًا على الصورة: "قريبًا انتظروا مسلسل بحر".
ومسلسل "بحر" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح ويشارك في
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