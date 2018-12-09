شاهد… شاب سوري يشتم النظام السوري على الهواء من قلب الاحتجاجات الفرنسية!

كتب امير فتحي في الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:02 صباحاً -

قام شاب سوري بشتم النظام السوري على الهواء مباشرة وذلك اثناء تغطية احدى القنوات اللبنانية للاحتجاجات “السترات الصفراء” في العاصمة الفرنسية باريس. فخلال تغطية قناة الـ “ال بي سي” اللبنانية للاحتجاجات في باريس واثناء تجول الكاميرا بين المتظاهرين ظهر شاب سوري فجأة وقام بشتم النظام السوري مباشرة على الهواء وهو ما اربك المذيعة التي حاولت استدراك الامر.

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