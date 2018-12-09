شاهد… رانيا يوسف تثير دهشة عمرو اديب!

كتب امير فتحي في الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:02 صباحاً -

عمرو اديب ورانيا يوسف

قالت الفنانة المصرية رانيا يوسف أنها تلقت عرضًا للتمثيل في فيلم أجنبي عقب أزمة فستان حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، مضيفة: “جالي الحمد لله، وأتعاقد على فيلم أجنبي خارج مصر”.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، سألها عمرو اديب ان كانت تلقت اي عروض للثمثيل في افلام اجنبية فاجابت رانيا يوسف بالتأكيد لتثير دهشة اديب الذي قال: “انا كنت بهزر”.

وأوضحت رانيا يوسف أنها لن ترتدي خلال الفيلم الأجنبي فستانًا عاريًا، وسترتدي ملابس مصرية عادية، معقبة: “أنا مصرية وبتشرف، ومحتفظة بالعادات والتقاليد وكل حاجه، واللي حصل كان عن دون قصد”.