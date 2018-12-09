شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يحيى حفلا غنائيا بالسويد فى 23 من الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى سلطان الطرب جورج وسوف حفل غنائى بالسويد يوم 23 ديسمبر الجارى فى أحد الفنادق بدولة السويد.

ويقدم وسوف العديد من الأغانى الطربية خلال الحفل منها "طبيب جراح"، و"بيسألونى عليك" وغيرها من أغانيه الشهيرة.

يشار إلى أن جورج وسوف طرح مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان "ملكة جمال الروح"، على طريقة الفيديو كليب، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة وذلك خلال أسبوع من طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات محمود عبد العزيز، وألحان أمجد العطافى، ومن إخراج جاد شويرى.

من ناحية أخرى يسجل جورج أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان "أمال أنا فين"، التى من المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة وقناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب".