أخر جلسة لفريق "ولاد رزق 2" قبل انطلاق التصوير (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر السيناريست صلاح الجهيني صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، لصناع فيلم "ولاد رزق 2" على رأسهم المخرج طارق العريان، وأحمد عز، وأحمد داوود، وكريم قاسم، وعمرو يوسف، في أخر جلسة عمل قبل بدء تصوير أولى مشاهد الجزء الثاني خلال الأسبوع المقبل.

يذكر أن السيناريست صلاح الجهيني ينتظر عرض فيلمه "122" مطلع العام المقبل، والذي تدور أحداثه خلال ليلة دموية في أحد المستشفيات، ويشارك في بطولته كل من طارق لطفي، أمينة خليل، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، ومحمد ممدوح.