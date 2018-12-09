بالصور|مصطفي فهمي وزوجته يحتفلان مع أحلام مستغانمي برواياتها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
نشرت فاتن موسي زوجة الفنان مصطفى فهمي صورًا أثناء حضورها حفل توقيع الرواية الجديدة للكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".
وظهرت فاتن بالصور رفقة زوجها الفنان مصطفى فهمي، وعلقت على الصور قائلة:"مع الأديبة الرائعة التي عشقت قلمها منذ المراهقة المبكرة، منذ اشتعال ذاكرة الجسد التي لم تنطفئ، مبدعة فوضى الحواس والأسود يليق بك، ونسيان أحلام مستغانمي".
وانهت تعليقها "سعدت بتواجدي أنا ومصطفي أمس في حفل توقيع روايتها الجديدة "شهياً كفراق" في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ62".
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