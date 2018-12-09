بالصور| "كابتن مارفل" في زيارة لمتحف الفنون بالبرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
نشر موقع "Just Jared" عددًا من الصور الخاصة بزيارة النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، بري لارسون لمتحف الفنون في ساو باولو، بالبرازيل.
وظهرت لارسون بإطلالة شبابية وحرصت على التجول بالمتحف وإلتقاط عدد من الصور التذكارية، ولاقت الصور إعجاب محبي النجمة العالمية.
يذكر أن بري لارسون تنتظر عرض فيلمها "Captain Marvel" بشهر مارس من العام المقبل.
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