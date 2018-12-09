بالفيديو.. دينا تُعلم السلطانة هويام الرقص البلدي

الفنانة التركية مريم أوزرلي والراقصة دينا

كتبت - منة الله جمال :

في لقطة طريفة.. حاولت الراقصة الاستعراضية دينا، تعليم الفنانة التركية مريم أوزرلي، نجمة المسلسل الشهير حريم السلطان، والمعروفة بالسلطانة هويام، الرقص البلدي.

نشرت دينا مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، اليوم الأحد، مقطع فيديو وهى ترقص على أنغام أغنية يتعلموا للهضبة عمرو

بالفيديو.. مريم أوزرلي السلطانة هويام تغني يتعلموا لعمرو دياب

دياب، وبدت مريم أوزرلي وهى تقلد حركاتها.

مريم أوزرلي تزور محمد إمام في موقع تصوير فيلم لص بغداد

كانت بطلة حريم السلطان قد تواجدت مع الفنان الشاب محمد إمام في موقع تصوير فيلمه الجديد لص بغداد، ونشرت صورتها معه عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

كما نشر محمد إمام الصور عبر حسابه الرسمي على انستجرام، مساء أمس السبت، وقال في تعليقه عليها: "سعيد بزيارة صديقتي النجمة الجميلة مريم أورزلي لي أثناء تصوير الفيلم".