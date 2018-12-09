بالفيديو.. مريم أوزرلي السلطانة هويام تغني يتعلموا لعمرو دياب

الفنانة التركية مريم أوزرلي

كتبت - منة الله جمال :

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، مقطع فيديو يجمعها بالفنانة التركية مريم أوزرلي، نجمة المسلسل الشهير حريم السلطان، والمعروفة بالسلطانة هويام.

ظهرت مريم أوزرلي في مقطع الفيديو وهى تردد كلمات أغنية

يتعلموا للهضبة عمرو دياب، إلى جانب بوسي شلبي.

كانت بطلة حريم السلطان قد تواجدت مع الفنان الشاب محمد إمام في موقع تصوير فيلمه الجديد لص بغداد، ونشرت صورتها معه عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

كما نشر محمد إمام الصور عبر حسابه الرسمي على انستجرام، مساء أمس السبت، وقال في تعليقه عليها: "سعيد بزيارة صديقتي النجمة الجميلة مريم أورزلي لي أثناء تصوير الفيلم".