توقعات مايك فغالي لعام 2019: “العرب سيدفعون ثمنا باهظا”… فيديو

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كتب امير فتحي في الأحد 30 ربيع الأول 1440 09:45 صباحاً -
توقعات مايك فغالي لعام 2019
توقع مايك فغالي ضمن توقعاته لعام 2019 ان يكون هناك اعتداء كبير على الشرق الأوسط وان يدفع العرب ثمنا باهظا.
وردا على سؤال عن توقعات عدوان اسرائيلي قريب على لبنان، اجاب مايك فغالي خلال استضافته على تلفزيون الـ “او تي في” قائلا: “في شي اكبر من العدو الاسرائيلي ولا نتكلم على صعيد لبنان بل على صعيد اقليمي”.
وتابع ان لبنان سيدفع ثمنا باهظا مع العرب بما انه “ذو وجه عربي”، حسب تعبيره، وسيشمل ذلك بالاضافة الى لبنان كل من فلسطين وسوريا وجزء من الاردن والعراق وبلاد فارس والسعودية.
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