شكرا لقرائتكم خبر عن رسالتك وصلت.. عمرو سعد يفرج عن أول صوره لوالده الراحل ويشكره على بشرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبقى الرسائل التى تأتى لنا من الأحباء الذين رحلوا عن حياتنا بمثابة البشارة التى نتنظرها بين الحين والأخر لتعيننا على الاستمرار فى الحياة والتغلب على مصاعبها.

يبدو أن هذا الأمر هو ما دفع الفنان عمرو سعد، لمشاركة أول صورة لوالده الراحل، موجهاً له رسالة شكر على بشرته.



صورة والد الفنان عمرو سعد

وعلق عمرو سعد على الصورة التى شاركها عبر حسابه على "انستجرام" قائلاً: "أبويا الغالى شكراً للبشرى رسالتك وصلت، ربنا يجمعنا على خير يا حبيبى يا أحلى إنسان".



عمرو سعد

وخمن جمهور عمرو أن البشارة التى تحدث عنها عمرو يبدو أنها رؤيا أو حلم بوالده فى المنام، فيما اعتبر متابعو عمرو أنه لا يشبه والده كثيراً.